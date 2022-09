Stand: 02.09.2022 07:57 Uhr Vogelgrippe im Emsland angekommen

Die Vogelgrippe hat das Emsland erreicht. Auf einer Farm in Haren wurde die Geflügelpest nachgewiesen, wie der Landkreis Emsland mitteilte. Die 41.000 Hühner in dem Betrieb seien bereits getötet worden. Zuvor war die Geflügelpest schon in Dinklage im Landkreis Vechta und in Menslage im Osnabrücker Land nachgewiesen worden. Ab sofort gilt eine Schutz- und eine Überwachungszone. Im Umkreis von zehn Kilometern um den Hof in Haren dürfen weder lebendes Geflügel noch Eier transportiert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.09.2022 | 06:30 Uhr