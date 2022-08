Stand: 09.08.2022 13:25 Uhr Landkreis Cuxhaven: Weiterer Fall von Vogelgrippe

Der Landkreis Cuxhaven meldet einen Ausbruch der Vogelgrippe in einem weiteren Geflügelstall. Dieser liegt in der bereits seit dem 22. Juli bestehenden Sperrzone. Der Landkreis hat angeordnet, alle Tiere in dem Stall zu töten. Die Grenzen der Sperrzone werden nun angepasst. Ab morgen gelten dort und in der Überwachungs- sowie der Schutzzone noch strengere Regeln als bisher.

Weitere Informationen Geflügelpest: Landkreis Cuxhaven richtet Sperrzone ein Neben dem betroffenen Hof in Beverstedt gelten für 120 weitere Betriebe strenge Regeln - auch in angrenzenden Kreisen. (22.07.2022) mehr

