Viele Beschäftigte lehnen Impfpflicht für Pflegeberufe ab Stand: 17.11.2021 15:22 Uhr Angesichts der sich zuspitzenden Coronalage in Niedersachsen hat sich nach der Diakonie auch die Caritas für eine Impfpflicht in sozialen Berufen ausgesprochen. Die Einrichtungen sind skeptisch.

Viele Beschäftigte in den Alten- und Pflegeheimen und auch die Verantwortlichen sehen eine Impfpflicht kritisch - wie zum Beispiel die Leiterin des St. Joseph Stift in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück), Mechthild Haslöwer. Sie wartet wartet auf ein klares Signal aus der Politik. Die Einrichtung verfüge zwar über ein sehr gutes Hygienekonzept und ein fast durchgeimpftes Personal, aber es seinen nun mal nicht nur Pflegerinnen und Pfleger in Kontakt mit den Heimbewohnern, auch viele externe Personen, wie zum Beispiel Therapeuten, kämen in die Einrichtung. Sie müssten ebenfalls geimpft sein. Haslöwer betont: Die gesamte Gesellschaft sei beim Thema Impfen gefragt.

Druck auf Ungeimpfte erhöhen

In mehreren Seniorenheim finden gerade Abfragen zum Impfstatus der Belegschaft und der Bewohner statt. Im St. Pius Heim in Cloppenburg beispielsweise sind 20 Prozent der Mitarbeitenden nicht geimpft - meist aus religiösen Gründen, so Stiftungsvorstand Matthias Hermeling. Eine Impfpflicht sei aber nicht das "Mittel der Wahl". Er möchte aber durch gezielte Einschränkungen den Druck auf Ungeimpfte erhöhen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.11.2021 | 15:00 Uhr