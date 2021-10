Verschiebt Meyer Werft Überführung der "AIDAcosma"? Stand: 20.10.2021 13:34 Uhr Noch ist Herbststurm "Ignaz" nicht an der Nordseeküste angekommen. Doch seine Boten schickt er schon voraus. Donnerstag und in der Nacht zu Freitag besteht die Gefahr einer leichten Sturmflut.

Darum könnte die Meyer Werft die geplante Überführung der "AIDAcosma" verschieben. Die Werft wollte das Kreuzfahrtschiff ursprünglich in der Nacht zu Freitag über die Ems zur Nordsee bringen. Das Wasser- und Schiffahrtsamt rechnet damit, dass der Vorgang nun in der Nacht zu Sonnabend vollzogen wird. Ein Werft-Sprecher sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass die Entscheidung darüber abschließend noch nicht gefallen sei.

Hohes Kreuzfahrtschiff, schmale Ems

Offenbar besteht die Gefahr, dass der Wind das Schiff von seiner zentimetergenau geplanten Route auf der Ems abbringen könnte. Zum einen ist die "AIDAcosma" mehr als 300 Meter lang und 20 Decks hoch und bietet dem Sturm viel Angriffsfläche. Zum anderen ist die Ems relativ schmal, so dass nicht viel Platz zum Gegensteuern bleibt.

