Stand: 07.09.2021 13:54 Uhr Vermisster Pflegeheim-Bewohner war im falschen Zimmer

Ein glückliches Ende hat am Montagabend die Suche nach einem 81-jährigen Bewohner eines Pflegeheims in Diepholz genommen. Nachdem der Senior am frühen Abend als vermisst gemeldet worden war, suchten Polizisten sowie die Feuerwehren Diepholz und Sulingen unter anderem mit Drohnen nach dem demenzkranken Mann. Neben mehreren Wohngebieten wurden auch die Flüsse Lohne und Hunte abgesucht, wie die Polizei mitteilte. Gefunden wurde der Vermisste schließlich in der Einrichtung selbst. Eine Pflegekraft entdeckte den Mann in einem eigentlich nicht für Bewohner zugänglichen Raum. Dort war er versehentlich eingeschlossen worden, so ein Polizeisprecher.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.09.2021 | 13:30 Uhr