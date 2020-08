Stand: 19.08.2020 11:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verfärbtes Trinkwasser in Osnabrück möglich

In Osnabrück kann derzeit trübes oder verfärbtes Trinkwasser aus der Leitung kommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Stadtwerke sind diese Verfärbungen aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich. Grund dafür seien Reparaturarbeiten wegen eines Wasserrohrbruchs. Dadurch werde an einigen Stellen die Fließrichtung des Wassers geändert, heißt es von den Stadtwerken. In der Folge können sich Ablagerungen in den Leitungen lösen, die das Wasser verfärben.

Jederzeit zum Nachhören 09:49 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:49 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.08.2020 | 13:30 Uhr