Stand: 28.09.2023 08:01 Uhr Vechta: 300 Menschen protestieren gegen Höcke-Position zu Inklusion

Rund 300 Menschen haben am Mittwoch in Vechta mit einer Menschenkette gegen Aussagen des AfD-Politikers Björn Höcke zum Thema Inklusion protestiert, so der Sprecher des Landes Caritas-Verbands für Oldenburg, Dietmar Kattinger. Auch die Polizei bestätigt die Teilnehmerzahl. Die Gruppe bildete eine Menschenkette unter dem Motto "Haltung statt Spaltung". Aufgerufen zur Menschenkette hatte der "Elternkreis Next Generation" aus Lohne - eine Selbsthilfegruppe mit Familien von Kindern mit Beeinträchtigung. Die Aussagen des AfD-Politikers Höcke über Menschen mit Behinderungen machten ihnen Angst, so die Initiatorin, Nicole Nordlohne. Menschen mit und ohne Behinderung standen 30 Minuten lang schweigend entlang der zentralen Einkaufsstraße in Vechta.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.09.2023 | 07:30 Uhr