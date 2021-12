Stand: 01.12.2021 08:09 Uhr VW in Osnabrück hat Chancen auf Bau von E-Cabrio

Am Volkswagen-Standort Osnabrück könnte in Zukunft ein Cabrio mit Elektroantrieb gebaut werden. Das Werk in Osnabrück sei als Nischen-Cabrio-Standort sehr kompetent, sagte VW-Chef Herbert Diess. Details nannte er nicht. In Osnabrück wird momentan die offene Version des T-Roc gefertigt. Elektroautos baut Volkswagen derzeit vorrangig im sächsischen Zwickau. Um noch mehr Elektrowagen produzieren zu können, sollen die Werke in Emden und Hannover schrittweise umgerüstet werden.

