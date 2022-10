Stand: 26.10.2022 16:55 Uhr Unfall in Walchum: 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochmittag kam es in Walchum (Landkreis Emsland) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad in einen Kreuzungsbereich, wo es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Auto eines 48-jährigen Fahrers kam. Der 16-Jährige musste nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Wie genau es zum Unfall kam, wird noch ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.10.2022 | 06:30 Uhr