Unfall in Uelsen: Ein Kind tot, zwei Kinder in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Grafschaft Bentheim ist ein Kind gestorben. Zwei weitere Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, ebenso wie der Fahrer des Autos. Der 20-jährige Autofahrer war laut Polizei mit den drei Kindern am Montagabend in Uelsen unterwegs, als der Sportwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der elfjährige Beifahrer starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die anderen drei Insassen wurden im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer und ein neunjähriger Junge wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Krankenwagen brachte das zehnjährige Mädchen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

