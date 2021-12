Stand: 16.12.2021 08:08 Uhr Unfall in Spelle: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der Schapener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 40-Jährige sowie ihr 16-jähriger Sohn waren gegen 0.20 Uhr in Richtung Schapen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

