Stand: 26.11.2022 13:09 Uhr Unfall bei Melle: Kind und junge Frau lebensgefährlich verletzt

Im Landkreis Osnabrück sind ein elfjähriges Mädchen und eine junge Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war am Freitag eine 42-Jährige mit ihrem Opel auf der K228 bei Melle in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammengestoßen. Dabei wurde die Elfjährige, die im Opel saß, schwer verletzt. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die 24-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige und ein siebenjähriger Junge, der ebenfalls im Opel gesessen hatte, wurden leicht verletzt.

