Stand: 04.04.2022 09:10 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Lingener Einkaufsmarkt

In Lingen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei handelt es sich um ein Gerät in einem Verbrauchermarkt im Lingener Stadtteil Damaschke. Auf dem Parkplatz fanden die Ermittler rot gefärbte Geldscheine. Das deutet daraufhin, dass Sicherheitsmaßnahmen der Bank gewirkt haben. Die rote Farbe wird auf das Geld gesprüht, wenn ein Automat mit Gewalt geöffnet wird. Von den Tätern fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Details zu der Tat, die Höhe ihrer Beute und des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Die Brandmeldeanlage hatte gegen 3 Uhr 30 den Alarm ausgelöst.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2022 | 09:30 Uhr