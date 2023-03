Stand: 07.03.2023 10:22 Uhr Unbekannte erbeuten hochwertiges Handwerker-Werkzeug

Erneut meldet die Polizei in der Region Osnabrück eine Serie von Einbrüchen in Handwerker-Fahrzeuge. Unbekannte haben demnach im Osnabrücker Südkreis zahlreiche Transporter aufgebrochen, die am Straßenrand geparkt waren. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen in Dissen, Hasbergen und Bad Rothenfelde. Die Unbekannten hatten es auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Sie konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und auffälligen Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer (05401) 83 160 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2023 | 09:30 Uhr