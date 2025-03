Großeinsatz für die Feuerwehr in Pflegeheim in Ankum

Stand: 21.03.2025 09:04 Uhr

In einem Altenpflegeheim in Ankum (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zu Freitag ein Brand für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden.