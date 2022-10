Stand: 03.10.2022 09:15 Uhr Uelsen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Motorrädern

Bei einem Verkehrsunfall in Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind zwei junge Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades beim Linksabbiegen an einer Kreuzung der 19-Jährigen, die ebenfalls auf einem Leichtkraftrad unterwegs war, die Vorfahrt. Der Jugendliche habe die 19-Jährige am Sonntagabend vermutlich übersehen, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte beide ins Krankenhaus.

