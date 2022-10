Überfall auf Möbelhaus: Unbekannter macht kuriose Beute Stand: 30.10.2022 13:44 Uhr Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Möbelhaus in Osnabrück hat ein unbekannter Mann am Samstag lediglich einen Aktenordner erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, hatte der Unbekannte am frühen Samstagabend in dem Outlet-Möbelladen eine Schusswaffe gezogen und Bargeld gefordert. Der anwesende Mitarbeiter habe nicht reagiert, daher sei der Unbekannte selbst zur Kasse gelaufen und habe versucht, sie mit Gewalt zu öffnen. Als er damit keinen Erfolg hatte, ergriff der Mann die Flucht.

75-Jähriger versucht, Täter zu stoppen

Als Beute nahm der Unbekannte laut Polizei lediglich einen Aktenordner mit - warum, ist unklar. Ein 75-jähriger Anwohner versuchte noch, ihn zu stoppen, jedoch ohne Erfolg. Der Möbelhaus-Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

