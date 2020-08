Stand: 28.08.2020 16:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tuberkulosefall an Osnabrücker Oberschule

Im Lehrerkollegium der katholischen Thomas-Morus-Schule in Osnabrück ist ein Fall von Tuberkulose festgestellt worden. Rund 190 Schüler und Lehrer, die im vergangenen Schulhalbjahr Kontakt mit der betroffenen Person hatten, sollen nun getestet werden, teilte das Bistum Osnabrück mit. Das Bistum ist Träger der Schule. Nach Angaben des Gesundheitsdienstes für Stadt und Landkreis Osnabrück besteht an der Oberschule keine Gefährdungslage. Am kommenden Donnerstag wollen die Schulverantwortlichen in einer Videokonferenz die Fragen der Eltern beantworten. An der Schule hatte es bereits vor drei Jahren zwei Tuberkulosefälle im Schulteam gegeben.

