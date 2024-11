Trotz Neuwahlen: Dammer Karnevalsumzug rollt wie geplant Stand: 13.11.2024 10:03 Uhr Nach dem Bruch der Ampelkoalition steht fest: Am 23. Februar wird neu gewählt. Für die Karnevalshochburg Damme ist dieser Termin ungünstig, denn er fällt auf den traditionellen Fastnachtssonntag.

Viele Vereine in den Karnevalshochburgen sind in der Fastnachtszeit ohnehin stark mit der Organisation von Sitzungen und Umzügen beschäftigt. In Damme, einer der wichtigsten Karnevalshochburgen im Norden, überschneidet sich der Wahltermin ausgerechnet mit dem großen Fastnachtsumzug. Die Tradition in Damme reicht 400 Jahre zurück. Der Umzug findet immer eine Woche vor Rosenmontag statt. Eine Bundestagswahl wird daran nichts ändern. Ohnehin seien schon alle Vorbereitungen abgeschlossen, betont Carnevals-Präsident Moritz Enneking. Zufrieden ist Enneking mit dem neuen Wahltermin zwar nicht, stellt aber klar: "Als Karnevalsgesellschaft respektieren wir natürlich die Wichtigkeit der Bundestagswahlen und unterstützen die Teilnahme."

Videos 1 Min Karneval: Narren läuten die fünfte Jahreszeit ein Seit 11:11 Uhr ist wieder Karnevalszeit. Vor allem in den Hochburgen Braunschweig, Damme und Ganderkesee feierten die Jecken. (11.11.2024) 1 Min

Doppeltermin in Damme nichts Neues

Ganz neu ist die doppelte Terminierung in Damme aber nicht. "Wir hatten so ein Phänomen schon einmal, bei einer Landtagswahl", erinnert sich Enneking. Auch 2008 fiel der Fastnachtssonntag mit der Landtagswahl zusammen. Enneking ist überzeugt, dass der Doppeltermin keine größeren Probleme verursachen wird: "Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Das wird uns nicht beeinträchtigen." Er vermutet, dass in diesem Jahr in Damme vermehrt die Briefwahl genutzt wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl