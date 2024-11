Neuwahl des Bundestags am 23. Februar: Positive Reaktionen aus dem Norden Stand: 12.11.2024 13:24 Uhr Am 23. Februar 2025 soll in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt werden. Auf diesen Termin haben sich die Fraktionen von SPD und Union nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios geeinigt. Auch FDP und Grüne tragen den Vorschlag offenbar mit. In Hamburg bringt das Datum Herausforderungen mit sich.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern befürwortet den vorgeschlagenen Termin für die Neuwahl grundsätzlich. Fraktions- und Parteichef Daniel Peters meint, der Versuch der SPD, das Land "für parteitaktische Manöver in Geiselhaft zu nehmen", sei gescheitert. Den Wahltermin am 23. Februar nannte Peters zügig, obwohl seine Partei eigentlich noch früher wählen lassen wollte. Deutschland brauche eine neue Regierung, die entschlossen handele, so Peters, und die "unser Land aus der Wirtschafts- und Migrationskrise führt".

Auch die SPD in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich mit dem Termin am 23. Februar zufrieden. Es sei wichtig, dass es jetzt Klarheit gebe, sagte SPD-Generalsekretär Julian Barlen. Der Termin sei machbar, das "CDU-Parteitheater" völlig unnötig gewesen. Die Union müsse jetzt Farbe bekennen und wichtigen Projekten wie dem Deutschland-Ticket, dem Rentenpaket oder der Senkung der Energiepreise zustimmen. Die Bürger würden "gemeinsame Verantwortung, aber kein Wahlkampfgetöse" erwarten, so Barlen.

AfD-Landeschef Leik-Erik Holm sagte, seine Partei könne mit dem 23. Februar leben. Es werde sicher "ein knackiger und herausfordernder Wahlkampf".

Hamburg: Zwei Wahlen innerhalb von acht Tagen

Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf reagierte im Gespräch mit NDR 90,3 pragmatisch: "Es ist ja, wie es ist." Er selbst hätte sich einen Neuwahltermin mit größerem zeitlichen Abstand zur Hamburg-Wahl am 2. März gewünscht. Innerhalb von acht Tagen nun zweimal wählen gehen - das heißt für Rudolf und sein Team, zweimal Wahllisten und Stimmzettel drucken lassen, zweimal Wahllokale organisieren und zweimal auch ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen. Gut 15.000 Helfende für jede Wahl braucht der Landeswahlleiter. Doch Rudolf zeigte sich zuversichtlich, dass das klappt.

Die Bürgerschaftswahl einfach eine Woche auf den Termin der Bundestagswahl vorzuziehen, ginge rein rechtlich wohl, nach Informationen von NDR 90,3 wird das aber zurzeit nicht diskutiert. Der Hamburger Wahlkampf dürfte nun aber von bundespolitischen Themen überlagert sein.

