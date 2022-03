Stand: 08.03.2022 18:28 Uhr Trotz Corona-Schließung: Rekordjahr für Zoo Osnabrück

Der Zoo Osnabrück hat im vergangenen Jahr so viele Gäste gezählt wie noch nie - und das, obwohl der Tierpark wegen Corona sogar zwei Monate schließen musste. In den übrigen zehn Monaten kamen dafür nach eigenen Angaben über eine Million Besucherinnen und Besucher an den Schölerberg, gut 100.000 mehr als noch im Jahr zuvor. Der Zoo erwirtschaftete einen Überschuss von etwa 1,5 Millionen Euro. Er finanziert sich fast ausschließlich selbst.

