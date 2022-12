Stand: 06.12.2022 08:56 Uhr Transporter überschlägt sich auf Landstraße bei Melle

Bei einem Unfall bei Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Transporter in der Nacht zu Dienstag vermutlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam in einem Graben auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.12.2022 | 06:30 Uhr