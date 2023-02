Stand: 22.02.2023 15:26 Uhr Transporter prallt in Bushaltestelle - sieben Menschen verletzt

Sieben Menschen sind bei einem schweren Unfall bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein Transporter am Mittwochmorgen zunächst mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und dann in eine Bushaltestelle geprallt. Ein 41-jähriger Mann, der sich an der Haltestelle aufhielt, erlitt schwere Verletzungen. Ein 18-Jähriger und 19-Jähriger, die beide in dem Pkw saßen, verletzten sich ebenfalls schwer. Außerdem vier wurden weitere Personen leicht verletzt, darunter der Transporterfahrer und die Pkw-Fahrerin sowie zwei Frauen, die an der Bushaltestelle standen. Der Transporter wird als Schulbus eingesetzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich aber keine Kinder im Wagen. Was genau zu dem Zusammenstoß führte, ist noch nicht geklärt.

VIDEO: Transporter fährt in Halteselle - sieben Verletzte (22.02.2023) (1 Min)

