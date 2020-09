Stand: 02.09.2020 18:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tonne zeichnet drei neue "Europaschulen" aus

Die Berufsbildende Schule Rinteln, die Integrierte Gesamtschule Osnabrück sowie das Windthorst-Gymnasium in Meppen können sich seit Mittwoch für fünf Jahre mit dem Titel "Europaschulen in Niedersachsen" schmücken. "Die ausgezeichneten Schulen tragen in besonderem Maße dazu bei, die gemeinsamen europäischen Grundwerte zu stärken und Verständnis für die europäische Kultur und Vielfalt zu schaffen", sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei der Übergabe der Zertifikate. Die drei Bildungseinrichtungen förderten das interkulturelle Miteinander durch mehrsprachige Aktionen und bilinguale Unterrichtsangebote, teilte das Kultusministerium mit. Die Zertifizierung zur "Europaschule" wird seit 1996 vergeben. In den kommenden Tagen sollen fünf weitere Schulen in Oldenburg, Gifhorn, Aurich und Leer die Zusatzbezeichnung erhalten.

