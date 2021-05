Stand: 10.05.2021 20:29 Uhr Tötungsdelikt in Bramsche? 34-Jähriger festgenommen

Die Polizei ermittelt gegen ein 34 -Jährigen aus Bramsche (Landkreis Osnabrück) wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Der Mann hatte sich am Montagnachmittag selbst auf dem Polizeikommissariat gemeldet und von einer leblosen Person in seiner Wohnung im Stadtteil Hesepe berichtet. Es sei am Sonntagabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung mit einem befreundeten Mann gekommen, sagte er aus. In der Wohnung des Mannes stießen die Beamten dann auf einen männlichen Leichnam. Umgehend wurden die Staatsanwaltschaft und die zuständigen Fachkommissariate in Osnabrück eingeschaltet. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung erfolgte eine aufwendige Spurensicherung durch die Kriminaltechnik. Bei dem Toten handelt es sich mutmaßlich um einen 27-jährigen Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Identität des Opfers dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte der Mann noch am Montagabend obduziert werden.

