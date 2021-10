Stand: 29.10.2021 12:31 Uhr Tödlicher Unfall in Mundersum: Auto prallt gegen Baum

In Mundersum bei Lingen ist in der Nacht zu Freitag ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Er war demnach auf der Osnabrücker Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.10.2021 | 13:30 Uhr