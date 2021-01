Todesfall in Seniorenheim: Landkreis prüft Impf-Zusammenhang Stand: 13.01.2021 15:49 Uhr In einem Seniorenheim im Landkreis Diepholz ist am Mittwoch eine 89 Jahre alte Frau gestorben. Der Landkreis prüft, ob ihr Tod im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung steht.

Ein mobiles Team hatte die Frau in dem Heim am Mittag gegen das Coronavirus geimpft. Eine Stunde später verstarb die Seniorin. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Nähere Einzelheiten will der Landkreis Diepholz am späten Nachmittag mitteilen.

