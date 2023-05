Stand: 04.05.2023 19:49 Uhr Tatort Rathaus: Unbekannte stehlen Löwenskulptur in Osnabrück

Unbekannte haben im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses eine jahrhundertealte, hölzerne Löwenskulptur abgebrochen und gestohlen. Die Stadt Osnabrück hat Anzeige erstattet, die Polizei ermittelt. Der Verlust war laut Angaben der Stadt in der Nacht zu Donnerstag von einer Reinigungskraft festgestellt worden. Die etwa 15 Zentimeter große Figur sei mit einem Zapfen an der Lehne einer Bank befestigt gewesen. Um sie aus der Verankerung herauszubrechen, sei viel Kraft nötig, so eine Sprecherin der Stadt. Der Verlust des Löwen sei ein ideeller und kulturhistorischer Verlust, hieß es. Das Rathaus stammt aus dem Jahr 1512, die Inneneinrichtung des Friedensaals sei ebenso alt.

