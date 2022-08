Stand: 13.08.2022 09:50 Uhr Sustrum: Halbe Million Euro Schaden nach Lagerhallen-Brand

Beim Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Sustrum (Landkreis Emsland) ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Brandbekämpfung habe am Freitagabend mehr als vier Stunden gedauert, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. In der Halle seien Maschinen und Stroh gelagert gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wehte zwischenzeitlich starker Rauch auf die angrenzende Autobahn 31, sodass dort die Sicht eingeschränkt war. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

Brände in Twist und Haselünne

In Twist geriet am Freitag eine Strohballenpresse in Brand - vermutet wird ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Dadurch gerieten etwa 500 Quadratmeter Ackerfläche in Brand. Verletzt wurde niemand. In Haselünne brannten laut Polizei am Freitagabend rund 300 Quadratmeter einer Böschung. Die Ursache sei unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2022 | 10:00 Uhr