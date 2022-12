Sternsinger im Bistum Osnabrück sind wieder unterwegs Stand: 30.12.2022 13:33 Uhr Im Bistum Osnabrück wird heute die Sternsinger-Aktion offiziell eröffnet. Bischof Franz-Josef Bode empfängt die Sternsinger am Nachmittag bei einem Gottesdienst.

Im Anschluss machen sich die ersten Mädchen und Jungen mit ihren bunten Umhängen und goldenen Kronen auf den Weg, um Spenden für Hilfsprojekte in aller Welt zusammen. Diesmal geht es vor allem um Kinder aus Indonesien, die von Gewalt betroffen sind. Im vergangenen Jahr ist im Bistum Osnabrück mehr als eine Million Euro zusammengekommen. Bundesweit waren es 38 Millionen Euro.

Sternsinger reisen nach Berlin

Mehr als 2.000 Mädchen und Jungen machen bei der Sternsinger-Aktion am 6. Januar im Bistum Osnabrück mit. Vier Sternsinger aus Hagen am Teutoburger Wald werden in der kommenden Woche sogar ins Bundeskanzleramt nach Berlin fahren - als Vertreter für die Diözese Osnabrück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.12.2022 | 15:00 Uhr