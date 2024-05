Angekündigter Jobabbau bei Meyer Werft: Schock sitzt tief Stand: 31.05.2024 17:00 Uhr Der Schock sitzt tief bei der Belegschaft der Meyer Werft in Papenburg. Das Unternehmen will 440 Jobs streichen. Am Dienstag wollen die Beschäftigten auf die Straße gehen.

Betriebsrat und IG Metall haben für den Tag zu einer Kundgebung vor dem Werkstor aufgerufen. Thomas Gelder, Bevollmächtigter der IG Metall für den Bereich Leer-Papenburg, rechnet für die Demo gegen den Jobabbau mit 2.000 bis 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Videos 1 Min Meyer Werft: Werden die Maßnahmen kritisch hinterfragen (29.05.2024) Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will die Arbeitsplätze der Mitarbeiter erhalten. 1 Min

Lies kündigt Kommen zu Kundgebung an

IG-Metall-Bevollmächtigter Gelder teilte mit, dass sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) für Dienstag angekündigt habe. Man erhofft sich zudem weitere Unterstützung aus der Politik - vor allem von vor Ort. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte: "Dem Minister liegt das Schicksal dieser Werft und der Erhalt aller Arbeitsplätze sehr am Herzen." Lies stehe in engem Kontakt zur Unternehmensleitung und der Beschäftigtenvertretung.

Meyer Werft fehlen 2,8 Miliarden Euro

Andreas Hensen, Betriebsratsvorsitzender der Meyer Werft, sagte am Freitag: "Von der Belegschaft sind noch alle schockiert." Im März habe die Chefetage versprochen, dass sich niemand um den Verlust des Arbeitsplatzes sorgen müsse. Nun ist es doch anders gekommen, als damals offenbar kommuniziert. Am Mittwoch rückte die Geschäftsführung raus mit ihren Plänen. Man müsse drastisch Geld sparen, 440 Jobs sollen weichen. 2,8 Milliarden Euro an liquiden Mitteln fehlen Sanierer Ralf Schmitz zufolge. Nach NDR Informationen sollen vor allem Beschäftigte aus den Bereichen Ingenieure aus Forschung, Design, Entwicklung und Yachtbau gehen. Die Geschäftsführung hat Gespräche mit Betriebsrat und IG Metall für Juni angekündigt.

Standorte in Rostock und Wismar nicht betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern sorgen die Pläne aus Niedersachsen (noch) nicht für Nervosität. Die Standorte in Rostock und Wismar seien nicht von dem Stellenabbau betroffen, hatte ein Sprecher der IG-Metall Rostock am Mittwoch dem NDR 1 Radio MV gesagt. Die Auftragslage bei der Neptun-Werft in Rostock sei gut. Am Werftstandort Wismar seien ebenfalls keine Arbeitsplätze in Gefahr.