Stand: 01.06.2024 09:40 Uhr Vier Verletzte bei Zusammenstoß im Emsland

In Rastdorf im Landkreis Emsland sind am Freitag vier Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer überquerte nach Angaben der Polizei am späten Abend eine Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Wagen eines 23-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Der 23-Jährige und seine beiden 18-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 27-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 26.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min