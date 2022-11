Stand: 23.11.2022 07:46 Uhr Stadtwerke Osnabrück errichten neuen Trinkwasser-Speicher

In Osnabrück entsteht ein neuer Hochbehälter, um die Trinkwasserversorgung in der Stadt zu gewährleisten. Die Bauarbeiten beginnen jetzt im Stadtteil Lüstringen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Osnabrück. Der dortige alte Hochbehälter sei nicht mehr geeignet, um die hohen Verbräuche zu Spitzenzeiten zu bedienen. Angesichts der Klima-Bedingungen müsse etwas getan werden, heißt es weiter. Der neue Behälter fasse 1.200 Kubikmeter Wasser und leiste somit seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Die fünf Hochbehälter in Osnabrück stehen an verschiedenen Punkten und sorgen für einen gleichmäßigen Wasserdruck in den Leitungen.

