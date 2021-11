Stand: 01.11.2021 08:54 Uhr Stadt Osnabrück: Ab Mittwoch gilt wieder die 3G-Regel

In der Stadt Osnabrück liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag den fünften Tag in Folge über der 50er-Grenze. Deshalb gilt dort ab Mittwoch wieder die 3G-Regel, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte. Wer beispielsweise ins Restaurant oder zum Friseur gehen möchte, muss nachweisen, dass er vollständig geimpft, genesen oder getestet ist. In den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim gilt die 3G-Regel bereits. In weiten Teilen der Region ist die Sieben-Tage-Inzidenz über das Wochenende erneut gestiegen. Den höchsten Wert meldet das Robert Koch-Institut mit 136 für das Emsland, im Landkreis Osnabrück liegt er bei 114, in der Grafschaft Bentheim und der Stadt Osnabrück knapp über 70.

