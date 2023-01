Stand: 31.01.2023 06:56 Uhr Sportvereine im Emsland: 40 Euro für neue Mitglieder

Der Kreissportbund im Landkreis Emsland unterstützt eine Initiative, um mehr Mitglieder für die Sportvereine zu werben. Dafür arbeitet er nach eigenen Angaben mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zusammen. Wer neu in einen Sportverein eintritt, kann auf einer Internetseite einen Förderscheck in Höhe von 40 Euro beantragen. Der Gutschein kann bei den teilnehmenden Sportvereinen eingelöst und für den Mitgliedsbeitrag verwendet werden. Die Vereine bekommen das Geld dann vom DOSB erstattet. Die Aktion läuft bis Ende August. In diesem Zeitraum sollen bundesweit bis zu 150.000 Mitgliedschaften in Sportvereinen gefördert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.01.2023 | 07:30 Uhr