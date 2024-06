Stand: 17.06.2024 08:34 Uhr Beitrag nach Risiko: Gemeinde Bissendorf erhöht Hundesteuer

Bissendorf im Landkreis Osnabrück will künftig gefährliche Hunde höher besteuern. Das teilte die Gemeinde mit. Sollte ein Hund Menschen oder Tiere gebissen haben, müsste sein Besitzer künftig 660 Euro im Jahr zahlen. Der Rat stimmt über die neue Satzung am Donnerstag ab. Er soll damit eine neue Richtlinie des Städte- und Gemeindebundes umsetzen. Unabhängig von der Gefährdungseinstufung würde sich die Steuer für einen Zweithund auf 96 Euro im Jahr erhöhen, jeder weitere kostet 108 Euro. Bissendorf liege damit in Niedersachsen im Vergleich im Mittelfeld, so die Gemeinde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.06.2024 | 08:30 Uhr