Solarausbau: Diese Landkreise stellen die meisten Anlagen auf

Die Landkreise Osnabrück und Emsland liegen neben der Region Hannover niedersachsenweit an der Spitze beim Ausbau von Solarstrom. Das geht aus Daten hervor, die die landeseigene Klimaschutz- und Energieagentur am Donnerstag veröffentlichte. Demnach wurden in den beiden Landkreisen und der Region im vergangenen Jahr Solaranlagen mit jeweils mehr als 100 Megawatt Leistung installiert. Vergleichsweise hoch waren die Zuwachsraten auch im Landkreis Cloppenburg mit gut 60 Megawatt und in der Grafschaft Bentheim mit mehr als 40 Megawatt zusätzlicher Leistung. In ganz Niedersachsen habe sich die neu installierte Leistung 2023 mehr als verdoppelt - auf insgesamt etwas mehr als sieben Gigawatt. Allerdings sei Niedersachsen damit vom Ausbauziel von 65 Gigawatt im Jahr 2035 noch weit entfernt.

