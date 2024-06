Stand: 16.06.2024 14:53 Uhr Unbekannter Autofahrer rast mit Tempo 180 durch die Stadt

Die Osnabrücker Polizei hat in der Nacht zu Samstag ein Auto verfolgt, das mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde in der Stadt unterwegs war. Das teilten die Beamten am Sonntag mit. Der unbekannte Fahrer sei mit einem Mercedes Kombi auf der L88 stadtauswärts gerast - wegen des Tempos und des regen Verkehrs hätten die Beamten die Verfolgung abgebrochen. Der Mercedes mit deutschem Kennzeichen sei an der ersten Ausfahrt in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei Osnabrück nimmt unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer entgegen.

