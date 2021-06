Stand: 25.09.2018 14:42 Uhr Watt? Das leisten Kraftwerke im Vergleich

Wie viel Strom erzeugt ein Atomkraftwerk? Wie viel ein Windrad? Ganz genau lässt sich dies nicht bestimmen. Der Energieausstoß sämtlicher Anlagen hängt immer von mehreren Faktoren ab und schwankt entsprechend. Deshalb wird unterschieden zwischen der Nennleistung, also der höchsten Leistung, die eine Anlage erbringen kann, und der tatsächlichen Leistung im laufenden Betrieb. Sicher aber ist: Die Leistung wird in Watt gemessen.

Diese physikalische Einheit ist nach dem schottischen Forscher und Ingenieur James Watt benannt, der im 18. Jahrhundert die Fortentwicklung der Dampfmaschine vorantrieb. Seit dem 19. Jahrhundert ist Watt die international gängige Bezeichnung zur Beschreibung von Leistung.

Von Kilowatt bis Terawatt Je nach Größe der zu bezeichnenden Energie-Einheit werden Präfixe genannte Vielfache oder Teile verwendet, die jeweils Zehnerpotenzen entsprechen.

1 Kilowatt (kW) = 1.000 W

1 Megawatt (MW) = 1.000.000 W

1 Gigawatt (GW) = 1.000.000.000 W

1 Terawatt (TW) = 1.000.000.000.000 W.

Leistung ist die Geschwindigkeit, mit der Energie erzeugt oder verbraucht wird. Um diese mit "W" abgekürzte abstrakte physikalische Einheit zu veranschaulichen, bietet sich ein Vergleich an: Ein Watt entspricht der Energie, die benötigt wird, um ein Gramm Wasser in einer Minute um 14,3 Grad zu erwärmen.

Kilowattstunde aus dem Alltag bekannt

Mit der Maßeinheit Wattstunde (Wh) werden Energiemengen bezeichnet. Elektrogeräte etwa leisten zum Beispiel "Arbeit", für die sie Energie in Form von Strom benötigen. Eine Wattstunde bedeutet, dass eine Leistung von einem Watt eine Stunde lang geliefert wird. Wenn entsprechend eine 40-Watt-Birne eine Stunde lang gebrannt hat, dann hat sie 40 Wattstunden (Wh) an Strom verbraucht. Im Alltag gebräuchlich ist die Einheit Kilowattstunde (kWh), also tausend Wattstunden. Die meisten Menschen kennen diese Maßeinheit von ihrer Stromrechnung. Im Durchschnitt verbraucht ein Zweipersonenhaushalt etwa 3.500 kWh Strom pro Jahr.

Welche Leistung bringen die Anlagen im Vergleich?

Atomkraft Ein mittleres Atomkraftwerk wie das Kernkraftwerk Emsland hat eine Nennleistung von etwa 1.400 Megawatt, das entspricht nach Angaben des Betreibers RWE jährlich elf Milliarden Kilowattstunden Strom für 3,5 Millionen Haushalte. Kohle und Erdgas Bei Kraftwerken, die mit fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdgas befeuert werden, hängt es von der Größe ab, wie viele Haushalte sie mit Strom beliefern können. Das Hamburger (Stein-)Kohlekraftwerk Moorburg beispielsweise liefert jährlich elfeinhalb Terawattstunden Strom. Das entspricht fast dem gesamten Bedarf Hamburgs. Windenergie Da die erneuerbare Energie vom Windaufkommen abhängt, können die Werte schwanken - abhängig auch vom Standort. Zudem spielt die Größe der Windkraftanlage eine Rolle. Mit einer Nennleistung von sechs Megawatt können hochgerechnet aufs Jahr theoretisch etwa 3.500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ein modernes Windrad erzeugt gut zehn Gigawattstunden Strom pro Jahr. Solarenergie Wie viel Strom eine Solaranlage erzeugt, hängt vom Standort ab und davon, welche Technologie verwendet wurde. Um einen Haushalt ein Jahr lang zu versorgen, bedarf es bei der Sonneneinstrahlung in unseren Breitengraden durchschnittlich einer Photovoltaikanlage mit etwa 40 Quadratmetern Fläche.

