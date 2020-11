Stand: 13.11.2020 07:14 Uhr Sögel: 19-Jähriger nach Attacke in Untersuchungshaft

Das Amtsgericht Osnabrück hat Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erlassen. Hintergrund ist eine versuchte Tötung in Sögel (Landkreis Emsland) am Dienstagabend. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Der Tatverdächtige soll bei einem Streit mehrfach mit einem Gegenstand aus Metall auf einen 17-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer sei aber außer Lebensgefahr, so die Staatsanwaltschaft. Zu den Hintergründen der Tat wird noch ermittelt.

