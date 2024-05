Stand: 07.05.2024 12:32 Uhr Silvia Breher erneut in den CDU-Bundesvorstand gewählt

Silvia Breher bleibt stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Die Juristin, die ihren Wahlkreis in Cloppenburg-Vechta hat, bekam auf dem CDU-Parteitag in Berlin 77 Prozent der Delegierten-Stimmen. Sie ist eine von fünf Stellvertreterinnen und Stellvertretern des ebenfalls wiedergewählten CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Nachdem die Bundespartei am Montag ihre Parteispitze gewählt hat, diskutiert sie am Dienstag unter anderem über ihr neues Grundsatzprogramm.

Weitere Informationen CDU-Parteivize Breher unterstützt Bekenntnis zur Leitkultur Beim Bundesparteitag der CDU wird der Begriff "Leitkultur" und die Diskussion darum eine wichtige Rolle spielen. (26.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.05.2024 | 06:30 Uhr