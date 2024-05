Stand: 28.05.2024 07:05 Uhr Ankum: Fahrer hält mit Auto auf Passanten zu

In Ankum im Landkreis Osnabrück ermittelt die Polizei derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am vergangenen Samstag auf der B214 gezielt auf eine Personengruppe zugefahren sein, die gerade die Bundesstraße überquerte. Er habe mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Gruppe zugesteuert und sei erst im letzten Moment nach links ausgewichen, so ein Polizeisprecher. Ein Passant habe zur Seite springen müssen. Anschließend sei das Auto weiter in Richtung Bersenbrück gefahren. Es habe ein Osnabrücker Kennzeichen und sei mit drei Personen besetzt gewesen, so die Polizei. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer (05439) 9690 zu melden.

