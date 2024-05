Stand: 28.05.2024 07:44 Uhr Motorräder auf "Rennstrecke" in Bramsche zu laut und zu schnell

Die Polizei hat auf der sogenannten "Rennstrecke Engter-Evinghausen" in Bramsche (Landkreis Osnabrück) mehr als 20 Verstöße festgestellt. Im Fokus lagen bei der Kontrolle am vergangenen Sonntag vor allem die Motorradfahrer. Sechs von ihnen wurde wegen technischer Mängel ihrer Fahrzeuge die Weiterfahrt untersagt; einer war statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde mit Tempo 85 unterwegs. In mehreren Fällen waren die Endschalldämpfer manipuliert worden. Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ging den Beamten ins Netz, der keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der vorgelegte Führerschein war laut Polizei gefälscht.

