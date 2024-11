Stand: 29.11.2024 08:31 Uhr Sieben Kleinbomben in Bramsche kontrolliert gesprengt

Im Bramscher Ortsteil Sögeln (Landkreis Osnabrück) wurden am Donnerstagnachmittag sieben Kleinbomben kontrolliert gesprengt. Das teilte die Stadt mit. Dazu hatten die Behörden im Radius von 300 Metern um die Fundstelle auf einem Acker wurden vier Wohnhäuser evakuiert. Nur wenige Menschen seien betroffen gewesen, so die Stadt. Die Sprengmeister schaufelten auf dem Acker ein großes Loch und legte die Bomben dort ab, um sie kontrolliert zu sprengen. Die Splitterbomben waren den Angaben zufolge jeweils rund zehn Kilogramm schwer. Sie waren bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Einige von ihnen hätten nur wenige Zentimeter unter der Erde gelegen, so die Stadt. Bomben dieser Art seien im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten verwendet worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.11.2024 | 06:30 Uhr