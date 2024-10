Stand: 21.10.2024 08:12 Uhr Bombenräumung in Belm: Zwei Entschärfungen und eine Sprengung

In Belm (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntag drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Laut Polizei dauerte die Maßnahme länger, weil eine der drei Bomben auf einem Feld kontrolliert gesprengt werden musste. Um die Wucht der Explosion abzumildern, seien Wasserbehälter über die Bombe gelegt worden. Erst am Abend konnte der Blindgänger dann unschädlich gemacht werden. Zwei andere 250 Kilogramm-Bomben seien bereits mittags entschärft worden, so die Polizei. 40 Anwohner konnten ohne größere Probleme evakuiert werden und durften am Abend in ihre Häuser im Außenbereich der Gemeinde Belm zurück.

Weitere Informationen Bombenentschärfung in Osnabrück: Krankenhaus wird geräumt Am 17. November müssen rund 14.000 Menschen im Stadtteil Fledder ihre Häuser verlassen. Auch der Hauptbahnhof wird gesperrt. (26.09.2024) mehr

