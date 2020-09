Stand: 16.09.2020 18:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schweinemast in Lathen: Verstöße gegen Tierschutz

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt im Landkreis Emsland gegen einen der größten Schweinemastbetriebe in Niedersachsen wegen des Verdachts der Tierquälerei. Grundlage ist eine Anzeige der Tierschutzorganisation "Deutsches Tierschutzbüro" von Anfang August. Die Tierschützer haben nach eigenen Aussagen bei heimlichen Videoaufnahmen schwere Verstöße festgestellt. Das zuständige Veterinäramt in Meppen sei daraufhin alarmiert worden.

Veterinäramt stellt schwere Verstöße fest

Als die Aufnahmen Ende Juli entstanden sind, sei das Veterinäramt Meppen unverzüglich informiert worden, sagt ein Sprecher der Tierschutzorganisation, die den Fall am Mittwoch öffentlich machte. Die Tierärzte sollen unter anderem festgestellt haben, dass die Tiere in manchen Abteilungen keinen Zugang zu Wasser hatten. Viele Schweine sollen zudem unter Durchfallerkrankungen und Lungenentzündungen leiden. Der Betreiber der Anlage soll per amtlicher Verfügung aufgefordert worden sein, Krankenbuchten einzurichten und die Schweine regelmäßig durch Tierärzte kontrollieren zu lassen.

Landkreis: Wurden im Juli informiert

Laut einer Sprecherin des Landkreises Emsland wurden die Behörden im Juli informiert und überprüften anschließend den Betrieb. Nach einer tierärztlichen Kontrolle sei eine unverzügliche Behebung der Mängel veranlasst worden. "Die erkrankten Tiere wurden umgehend versorgt", sagte die Sprecherin weiter. Die betroffenen Trinkvorrichtungen seien zeitnah repariert worden. Vom Betreiber sei ein Konzept für tierärztliche Kontrollen und Schulungen verantwortlicher Mitarbeiter eingefordert worden.

Belieferte Mastbetrieb Tönnies-Schlachthof in Sögel?

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg bestätigte am Mittwoch, dass Videoaufnahmen von einer Tierrechtsorganisation übersandt wurden, die zur Bewertung an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg weitergeleitet wurden. Diese Bewertung sei noch nicht abgeschlossen. Auf dem Areal in Lathen leben etwa 15.000 Schweine in Lathen in drei großen Hallen. Pro Jahr werden hier 45.000 Schweine gemästet und an Zerlegebetriebe geliefert.

