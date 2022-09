Stand: 12.09.2022 12:12 Uhr Schlägerei in Ostercappeln - vier Polizisten verletzt

In Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) sind am Wochenende vier Polizisten verletzt worden, als sie einen Streit schlichten wollten. Die Beamten beobachteten den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag eine Schlägerei im Ortskern und wollten dazwischen gehen. Dabei schlug ein 21-jähriger aus Bohmte einem Beamten ins Gesicht. Weil der Mann weiter um sich trat und schlug, wurden weitere Polizisten verletzt. Insgesamt versammelten sich im Zuge des Streits 20 Personen und versuchten, die Polizei zu stören, hieß es. Nur mit Verstärkung und dem Einsatz von Pfefferspray habe die Situation entschärft werden können, so die Polizei. Vier Männer im Alter von 18, 21, 30 und 31 Jahren kamen vorübergehend in Gewahrsam.

