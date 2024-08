Stand: 27.08.2024 11:34 Uhr Schlachthof braucht mehr Strom: Solarpark soll helfen

Neben dem Wiesenhof-Schlachthof in Lohne (Landkreis Vechta) soll ein 2,5 Hektar großer Solarpark entstehen. Das größte Unternehmen der Geflügelwirtschaft in Deutschland plant die Anlage nach eigenen Angaben auf einer Fläche, die bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Grund für den Bau des Solarparks ist die geplante Vergrößerung des Produktionsbetriebs bei Wiesenhof: Laut Unternehmen sollen in Lohne eine zweite Schlachtlinie und eine Wasseraufbereitungsanlage dazukommen. Außerdem will der Konzern seine Lkw-Flotte auf Elektrobetrieb umstellen. Dafür werde eine Leistung von 12 Megawatt benötigt, so das Unternehmen. Um diese Leistung bringen zu können, werde der Solarpark gebraucht. Eine im Mai installierte Photovoltaikanlage auf der Dachfläche des Gebäudes liefert bereits rund drei Megawatt. Ziel ist laut Wiesenhof, fast zwei Drittel des Bedarfs des Schlachthofes durch Solarenergie abzudecken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Solarenergie