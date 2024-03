Nach Aus von Schlachthof: Abwassergebühren in Cloppenburg steigen Stand: 29.02.2024 22:14 Uhr Die Abwassergebühren für die Menschen in Cloppenburg werden steigen. Grund dafür ist das Aus des Vion-Schlachthofes in Emstek, dessen Abwässer in der Cloppenburger Anlage geklärt wurden.

Damit sinkt das Abwasseraufkommen in der Kläranlage laut einer Kreissprecherin um fast ein Fünftel. Weil auch die Zahlungen des Schlachthofes wegfallen, sinken auch die Einnahmen. Das Problem ist, dass die Kosten für den Betrieb der Kläranlage aber weitgehend gleich bleiben. Die Stadt Cloppenburg geht davon aus, dass etwa eine Million Euro pro Jahr in der Stadtkasse fehlen werden. Dieses Loch muss nun gestopft werden.

Stadtrat entscheidet am Ende des Jahres über Gebührenhöhe

Wie viel teurer es jetzt deshalb für die Cloppenburger Haushalte wird, kann die Stadt noch nicht sagen. Ein externer Dienstleister soll die Gebühren jetzt neu kalkulieren. Ende des Jahres soll dann der Stadtrat über die neuen Preise entscheiden, teilte die Stadt mit. Bis jetzt liegen die Abwassergebühren in Cloppenburg bei knapp über zwei Euro pro Kubikmeter. Die Kläranlage in Cloppenburg gehört zu den größten in Niedersachsen.

