Stand: 03.09.2023 10:28 Uhr Lohne: Hoher Schaden nach Brand in Fleischfabrik

In Lohne (Landkreis Vechta) hat es am Samstagabend in einem fleischverarbeitenden Betrieb gebrannt. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Vermutungen zufolge trat wegen eines Schadens an einem Bauteil heißes Öl aus und kam mit dem Bauteil in Berührung, sodass sich daraus das Feuer entwickelte.

